Il giorno di Friedkin: una firma per volare. Totti: “Ci sto pensando”

La Repubblica (F.Ferrazza) – I legali di Friedkin e Pallotta hanno appuntamento questa mattina, ore 10 italiane, in videoconferenza tra Roma, Londra e New York per la firma sui contratti. Sarà una giornata lunga al termine della quale Friedkin dovrebbe registrare un videomessaggio per i romanisti. Il lavoro da fare sarò tanto e subito, nella giornata di oggi, Dan e Ryan si metteranno al lavoro col CEO Fienga e il vicepresidente Baldissoni. Nelle intenzioni del proprietario ci sarebbe il reinserimento di Totti nel quadro societario, con il quale ha avuto già dei contatti nei mesi scorsi. Anche l’ex numero 10 lascia una porta aperta per il ritorno avendo scritto sotto ad una sua foto pensierosa al mare: “Ci stai pensando…“. Per il momento non ci saranno rivoluzioni, mentre si lavora velocemente per l’uscita dalla Borsa. Sarà Ryan a stazionare nella Capitale, ma al momento i due non possono sbarcare per l’emergenza Covid.