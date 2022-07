Il Genoa sogna El Shaarawy

Libero (A. Dell’Orto) – Dopo quindici campionati consecutivi di serie A, il Genoa è fuori dal calcio che conta. Giù, negli inferi del pallone di serie B a sfidare “squadrette” (senza offesa) come Cosenza, Como, Modena e Sudtirol. Roba da depressione, ansia, disamoramento. E invece no, sapete quale è il club del campionato cadetto cha ha il record di abbonamenti? Sì, proprio i rossoblu con 13mila tessere perché il tifoso genoano ha subito voltato pagina e vive il fallimento come una nuova opportunità di rinascita.

L’obiettivo, ovviamente, è tornare subito in serie A e per farlo il club finora si è rinforzato con il bomber Coda (preso dal Lecce), il portiere Martinez (prestito dal Lipsia), il centrocampista Ilsanker (svincolato dall’Eintracht Francoforte)il difensore Pajac (ritornato dal Brescia). Ma non basta. Il nuovo direttore sportivo Ottolini e l’amministratore delegato Blazquez vogliono regalare al tecnico tedesco Alexander Blessin un fantasista: l’obiettivo è Nicola Sansone del Bologna,il grande sogno Stephan El Shaarawy, savonese e prodotto della Cantera rossoblu.