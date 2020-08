Il futuro inizia qui

Il Messaggero (U. Trani) – Il verdetto di Duisburg inciderà di sicuro sulla svolta della società giallorossa. Perché l’Europa League, andando avanti nel torneo, garantisce comunque milioni di euro e, in caso di successo nella competizione, accesso alla prossima edizione di Champions che assicura ricavi per 50 milioni solo per la partecipazione alla fase a gironi. La Roma si presenta alla sfida con il Siviglia con la striscia positiva di 8 giornate (7 vittorie e il pari contro l’Inter), ma gli andalusi, capaci di conquistare il trofeo 5 volte negli ultimi 14 anni (tre di fila nel 2014, 2015 e 2016), sono addirittura imbattuti da 17 partite. L’ultimo ko a Vigo contro il Celta il 9 febbraio. Lopetegui ha chiuso la stagione al quarto posto a 70 punti, gli stessi dell’Atletico Madrid terzo.