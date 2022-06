Il Friedkin Group celebra la fondazione della Roma: “Arriveranno altri anni all’insegna della storia” – FOTO

Anche i Friedkin hanno deciso di celebrare i 95 anni della Roma. The Friedkin Group ha affidato a Twitter un messaggio per la fondazione della società: “Immersa in una ricca tradizione, la As Roma ha cementato un’eredità nella Città Eterna e nell’intero mondo del calcio. Molti altri anni all’insegna della storia arriveranno”.

Celebrating 95 years of #ASRoma!

Steeped in rich tradition, @OfficialASRoma has cemented a legacy across the Eternal City and the entire football world. Here’s to many more historic years to come. pic.twitter.com/gCRQOhjObP

— The Friedkin Group (@friedkingroup) June 7, 2022