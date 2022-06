Il fratello di Matic ricorda la sfida con la Roma: “Il mio primo avversario internazionale quasi 13 anni fa”

Su Twitter il fratello di Nemanja Matic (che a breve diventerà un nuovo giocatore della Roma dopo aver rifiutato allettanti offerte della Bundesliga e Premier), ha voluto ricordare la sfida contro la Roma di Spalletti. La partita in questione è Roma-Kosice, finita 7 a 1 a favore dei giallorossi, e nella foto scelta da Uros compare lui mentre prova a togliere il pallone a David Pizarro. “Il mio primo avversario internazionale quasi 13 anni fa”, scrive a corredo dello scatto l’attuale centrocampista dell’Abha.

Tb to my first international opponent almost 13 years ago #kosice #asroma pic.twitter.com/y3nxMX4qKP

— Uroš Matić (@UrosMatic8) June 10, 2022