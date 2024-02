Corriere dello Sport (R. Maida) – Non perde da due mesi, ha vinto sette partite delle ultime nove eppure sta vivendo un momento problematico. Il Feyenoord ha assorbito con una certa delusione l’eliminazione dalla Champions, causata anche e soprattutto dalla sconfitta all’Olimpico con la Lazio, e non arriva alla nuova rivincita con la Roma nelle condizioni ideali. Nelle ultime settimane Arne Slot, l’allenatore che aveva discusso con Mourinho, si è lamentato proprio nello stile di Mourinho: chiedeva rinforzi sul mercato di gennaio che la società non gli ha consegnato.

E così gli infortuni adesso pesano: giovedì mancherà sicuramente il portiere titolare, presente anche nella finale persa a Tirana, cioè. Justin Bijlow, bloccato da un serio problema muscolare. Ma anche altri due pilastri della squadra, il centrocampista Timber e il centravanti Gimenez sono in dubbio. In particolare il messicano, che in questa stagione ha segnato 19 gol in Eredivisie e 2 in Champions, sarebbe molto difficile da sostituire. Rispetto all’ultima sfida, Slot schiererà probabilmente lo stesso quartetto difensivo (Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman), lo stesso mediano (Wieffer, che segnò al De Kuip) e poi tante facce nuove. Occhio in particolare alla fantasia di Calvin Stengs, numero 10 mancino acquistato in estate per 6 milioni dal Nizza: è nel giro della nazionale olandese.