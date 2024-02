Il Messaggero (A. Angeloni) – Ancora tu, Feyenoord. Una classica degli ultimi anni, un decennio se ci vogliamo allargare un po. C’era un tempo in cui, tale Gervinho faceva impazzire tale Wilkshire e il tecnico degli olandesi, tale Fred Rutten, lo sostituiva con un ragazzo che è qui da noi da un po’ di tempo, ovvero Rick Karsdorp. Era febbraio del 2015, la Roma era guidata da Rudi Garcia, “Kars” aveva appena vent’anni e non sapeva che avrebbe giocato nella Roma e in effetti non era prevedibile. I giallorossi affrontavano il Feyenoord per la prima volta, ed era anche quello un playoff (come il prossimo) di Europa League.

Gervinho segna all’Olimpico e la Roma viene rimontata dal gol di Colin Kazim-Richards. Nella bolgia del De Kuip, decide ancora l’ivoriano, che chiude il discorso dopo la rete del vantaggio di Adem Ljajic e il pari olandese di Elvis Manu. Ancora Feyenoord contro Roma, stavolta è un quarto di finale di Europa League. Il tecnico olandese stuzzica Mourinho e lo snobba, dicendo che alla vigilia della sfida di ritorno, guarderà il Napoli e non i giallorossi. Dopo la vittoria e il conseguente passaggio della Roma in semifinale, Mou va a cercare il collega nel tunnel che porta allo spogliatoio e gli sussurra (eufemismo):”Respetc, respect. Guardi il Napoli ma dovresti guardare noi. Se questo è il tuo gioco, dovresti andare a casa in fretta. Guardi Napoli e Manchester City ma dovresti osservare noi, respect”.

La Roma in quei due incontri soffre e non poco, ma alla fine trionfa, sull’onda lunga della finale di Conference di un anno prima. Mats Wieffer decide la gara in Olanda, la Roma è chiamata a rimontare all’Olimpico, con una partita tesa, che sfocia nei supplementari. Igor Patxão pareggia la rete di Spinazzola e Dybala nei minuti finali regala l’extra time a Mou: El Shaarawy e Pellegrini umiliano nel finale gli olandesi che, come sosteneva poi lo Special, se ne sono tornati a casa a testa bassa. Ci risiamo, stavolta non c’è Mou, ma De Rossi, erede di questa rivalità. Per lui è il debutto, niente male. Pure col peso di mantenere la tradizione.