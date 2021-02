Il fattore Olimpico può offrire la spinta. La Roma è prima per i punti raccolti in casa

Corriere dello Sport (R. Maida) – La familiarità e la bellezza del giardino di casa contro la scarsa dimestichezza con i viaggi. La Roma ha raccolto 13 punti in 8 gare giocate fuori casa (stralciando Verona e il derby), con una media punti di 1,62. Molto meglio il trend casalingo: 27 punti in 11 gare con la media di 2,45, con 8 vittorie e 3 pareggi. Se contasse solo questa classifica, Fonseca sarebbe primo davanti all’Inter che ha 25 punti ma una gara giocata in meno al San Siro.