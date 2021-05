Il dubbio è in porta: Radu più di Handanovic. Poi Sanchez con Lukaku

La Gazzetta dello Sport (A.Stoppini) – Il dubbio vero di Conte per la partita contro la Roma è in porta. In questo momento Radu è favorito su Handanovic. Il capitano dell’Inter con questa presenza raggiungerebbe Zenga a quota 328 gettoni, ma le indicazioni di ieri lo portano in panchina. Ancora fuori Vidal e Kolarov, così in difesa arrivano le conferme per Ranocchia, Skriniar e D’Ambrosio. Sulle fasce Darmian e Perisic, in mezzo Barella e Brozovic. Davanti si cambia. Sanchez sarà alla seconda di fila da titolare, ma questa volta il partner sarà Lukaku.