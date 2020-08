Il ds: il sogno resta Paratici. Poi Burdisso, Pradè e Giuntoli

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Ci fosse la possibilità di scegliere il ds la Roma non avrebbe dubbi: Fabio Paratici. Le possibilità di arrivare al dirigente della Juventus sono minime, se non addirittura inferiori. Nel caso Paratici decidesse di lasciare i bianconeri potrebbe andare all’estero. Quindi la Roma deve guardare altri lidi e quel posto fa gola a molti. Non c’è alcuna possibilità che Petrachi venga riabilitato. Fino al passaggio di proprietà il nome in forte ascesa era quello di Burdisso, legato a doppio filo con Baldini e che aveva trovato l’approvazione anche di Fienga. Oggi ha perso qualcosa per strada, ma rimane un candidato valido. Come lui anche Giuntoli su cui il management della Roma sta facendo dei ragionamenti. Nella rosa c’è poi Pradè che tornerebbe volentieri così come Sabatini. Un altro pensiero si è posato su Berta che la Roma ha valutato anche negli anni scorsi.