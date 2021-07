Il dramma di Spinazzola, dallo scatto alle lacrime

Il Corriere Dello Sport (A.Santoni) – Rottura del tendine d’Achille sinistro per Spinazzola, veloce come il vento. Notte amara per lui, che non solo perde il suo Europeo, ma dovrà attendere almeno cinque/sei mesi per tornare in campo. L’arrivo di Mourinho a Roma non poteva essere accompagnato da peggiore notizia, visto come si stava comportando l’esterno giallorosso, tra le armi migliori della Nazionale di Mancini. A suo porto adesso giocherà Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con il Chelsea, ex romanista.

Un’accelerazione formidabile, generosa, per alleggerire la pressione belga ad un quarto d’ora dalla fine. Nel momento chiave del sorpasso lungo la fascia sinistra, con la punta massima di velocità toccata, è come se fosse stato colpito da una frustata. Ha decelerato di colpo, con la gamba sinistra irrigidita, mentre con l’altra ha subito chiesto il cambio in panchina, con il volto contratto da una smorfia. E’ rimasto qualche attimo in piedi, poi si è accasciato, coprendosi il volto. Si è subito parlato di segni clinici di rottura del tendine d’Achille, una brutta botta per questo campione, da sempre sgambettato dalla sfortuna e da qualche problema fisico. Il romanista è rientrato con la squadra a Coverciano e oggi si sottoporrà agli accertamenti per la diagnosi.