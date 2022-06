Il diritto di Mourinho alla trasparenza

Corriere dello Sport (I. Zazzaroni) – Il trentaquattrenne Matic, Celik, Frattesi (forse) e Svilar: così, al momento. Zaniolo viene continuamente sballottato dal rinnovo da discutere a settembre alla cessione sacrificale, dalle richieste mai giunte all’ipotesi (improbabile) dell’uscita a zero nel giugno ‘24.

Questa è la Roma il 25 giugno. Il guaio è che non si capisce – perché nessuno lo chiarisce – quali siano i reali progetti tecnici degli americani per l’Anno I d. C., dopo Conference. Che Roma ci dobbiamo aspettare? José dei miracoli sarà disposto a lottare ancora per il quinto posto, visto che Milan, Inter, Napoli e Juve risultano più attrezzate?

I Friedkin hanno salvato la Roma dal disastro e, attraverso Mou, le hanno restituito la speranza e il sorriso, per questo decine di migliaia di tifosi continuano a dar loro fiducia sottoscrivendo abbonamenti sulla parola che non c’è. Dan e Ryan, comunicatori che per scelta non comunicano, dovrebbero chiarire i termini del project. Risvegliata la passione, hanno numerosi crediti da sfruttare: di fronte alla chiarezza e a motivazioni convincenti, il tifoso capirebbe.