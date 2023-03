Intervistato dopo la presentazione della partnership tra la FIGC e Telepass, il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha risposto a domande sul trasferimento di Zaniolo. Ecco le sue dichiarazioni: “Spero che possa servire a lui che è un ragazzo giovane un’esperienza in Turchia importante come questa. Gioca in una grande squadra come il Galatasaray e credo che quando inizierà a giocare tornerà con noi. Serra-Mourinho? Non ho visto cosa è successo, non saprei”.