Il Chelsea saluta ufficialmente Pedro: “Grazie di tutto e buona fortuna per il tuo futuro”

Il Chelsea saluta ufficialmente Pedro che diventerà un calciatore della Roma. Il club inglese ha voluto ringraziare lo spagnolo tramite un tweet per i cinque anni trascorsi a Londra. Queste le parole dei Blues:

“Grazie di tutto Pedro. Cinque anni di leale servizio, buona fortuna per il tuo futuro”.

Thanks for everything, @_Pedro17_! 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020