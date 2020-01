Il Ceo Guido Fienga a Villa Stuart per salutare Zaniolo – FOTO

Pagine Romaniste (da Villa Stuart, D.Moresco) – La società rimane accanto al suo gioiello. Ieri Nicolò Zaniolo si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro e nella giornata di oggi è stato operato con successo dal professor Mariani a Villa Stuart. Nella clinica romana ha raggiunto il giocatore il Ceo della Roma, Guido Fienga, per far sentire la vicinanza del club in un momento professionalmente e personalmente difficile per il calciatore.