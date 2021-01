Il centrocampista intelligente: cresce l’autorevolezza di Villar

Corriere dello Sport (R.Maida) – Lo amano già. Non solo per la faccia da bimbo che quasi stona con la personalità e la determinazione che sfoggia sul campo. Gonzalo Villar è ormai la stella del web romanista. Al punto che ormai ogni commento a lui dedicato gli viene recapitato con la “chiocciola”, sperando nella sua risposta. Che spesso arriva, come dopo la partita contro la Sampdoria. Quando un appassionato gli ha chiesto di una possibile convocazione di Luis Enrique nella nazionale spagnola, ha replicato scherzando: “Speriamo abbia Dazn…”.

Poco importa che domenica non avesse giocato la sua migliore partita. Ormai Villar è un talento che i social tifosi della Roma hanno preso sotto la loro ala protettrice. E questo vento di pareri virtuali ne aumenta l’autostima. Se avete notato, il suo modo di stare in campo è sempre più autorevole. Da nostromo esperto si sbraccia per indicare la rotta anche quando non ha il pallone tra i piedi o non detta il passaggio.

Villar è un centrocampista intelligente che la Roma è stata brava a scovare nella seconda divisione spagnola. Ha dovuto mordere il freno per mesi, Gonzalito, lavorare sempre più duro per attirare l’attenzione di Fonseca ma adesso si è preso il posto da titolare.