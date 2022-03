Il canto della Sud: amore per la Roma

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Finalmente il derby. La voglia di riscatto, di sostenere la squadra in un momento importantissimo della stagione, di cantare a squarciagola per novanta minuti. Il countdown finalmente è scaduto, i tifosi della Roma si preparano alla stracittadina, alla partita che deciderà non solo gli sfottò fino al termine della stagione ma soprattutto una posizione in classifica.

L’ambiente è carico, lo stadio è pronto a dare il supporto alla squadra di Mourinho. Olimpico tutto esaurito al 75%, la risposta dei tifosi giallorossi è stata immediata. Come di consueto, un centinaio di romanisti sono attesi al piazzale Dino Viola per aspettare l’uscita del pullman giallorosso che porterà i giocatori allo stadio.

Non ci saranno i gruppi della Curva Sud, con loro l’appuntamento è nel settore quando esporranno la loro scenografia a pochi minuti dal fischio d’inizio della stracittadina. La scenografa di oggi sarà ancora più struttura di quella dell’andata e non mancheranno richiami alla storia e alla tradizione romanista.