Il Besiktas ci prova per Santon

Corriere Della Sera (L.Valdiserri)- L’agente di Davide Santon, Claudio Vigorelli, ha parlato con i dirigenti giallorossi del suo assistito. Il Besiktas è in forte pressing sul difensore, ma lui è disponibile a prendere in considerazione solo un trasferimento a titolo definitivo. Santon ha un contratto con la Roma fino al 2022 e non sarebbe nei suoi piani partire con una formula che lo terrebbe ancorato alla Capitale. Inoltre continua la spinta dei dirigenti su Juan Jesus per accettare la strada che porta a Cagliari, ma non è semplice.