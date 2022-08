Il baby Natale vince un talent e la Roma lo ingaggia

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Se diventerà la nuova frontiera del calciomercato non è dato saperlo, di sicuro rappresenta una novità nel panorama calcistico italiano. La Roma tessererà per la prossima stagione Gabriele Natale, attaccante classe 2004 che giocava nei dilettanti del Mirafiori Torino, e fin qui non c’è niente di strano.

La particolarità arriva dal modo in cui la Roma lo ha reclutato: il ragazzo ha vinto la seconda edizione di “One of us”, un talent che mette in palio contratti con squadre professionistiche.

“Non ci credevo, ma ci ho sperato fino all’ultimo”, ha detto Natale dopo la premiazione. Ma come funziona il contest? Migliaia di giovani calciatori non professionisti inviano la propria candidatura attraverso l’app e il sito di One of Us e alla fine del percorso ne vengono selezionati 30 tra i quali viene scelto il vincitore. Il progetto è destinato a espandersi: “Avremo diversi partner di Serie A e apriremo anche negli Stati Uniti», le parole del fondatore di “One of us”, Diego Donati.