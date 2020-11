Il baby Milanese, dal Salento alla Serie A

La Repubblica (F. Ferrazza) – Ha già esordito in prima squadra, in occasione della sfida al Cluj in Europa League, e pochi giorni fa ha firmato il rinnovo del suo contratto, spostando la scadenza al 2024. È il momento di Tommaso Milanese, talento della Primavera di Alberto De Rossi. Classe 2002, complice la momentanea sospensione del campionato di categoria, si allena regolarmente con la squadra di Fonseca ed è stato convocato in più di un’occasione. Salentino, nato a Galatina in provincia di Lecce, ha tirato i primi calci nelle giovanili del Lecce, crescendo poi nell’Academy di Fabrizio Miccoli. Venne segnalato a Bruno Conti nel 2016, a 14 anni, e l’ex numero 7 romanista decide di portarlo a Trigoria.