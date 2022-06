Iervolino attacca Sabatini: “È un bugiardo. Lui da Champions? Non sa nemmeno far funzionare un computer e mandare una mail”

Non accenna a placarsi la diatriba da Walter Sabatini e Danilo Iervolino. Annunciato in un primo momento l’accordo per il rinnovo, l’ex direttore sportivo della Roma ha interrotto il rapporto con la Salernitana. Casus belli, la volontà di Sabatini di riconoscere una corposa commissione all’agente di Lassana Coulibaly. Volontà che non ha trovato il benestare de presidente del club campano. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, è lo stesso patron granata a spiegare la vicenda. Iervolino ha poi commentato le ultime dichiarazioni di Sabatini, non usando propriamente il fioretto.

Cosa è successo con Coulibaly?

“Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema: se un giocatore riceve una buona offerta da un altro club è libero di andare. Sabatini invece mi ha detto che con certe logiche convive da tempo e che vista la mia posizione in merito riteneva di non essere l’uomo giusto per la Salernitana. Adesso leggo che si sente da Champions League, vedremo dove andrà: non sa nemmeno far funzionare un computer o mandare una mail”

Iervolino conclude: “Sono umanamente dispiaciuto per come è finita: Sabatini l’ho portato io a Salerno, non l’avevo trovato qui e non l’avrei lasciato andare. Ma sono successe cose che ritengo gravi. Io voglio un altro tipo di calcio“.