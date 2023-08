Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si è chiusa ieri la campagna abbonamenti per le tre gare del girone di Europa League e gli ottavi di finale di Coppa Italia. Con 41.888 tessere vendute, la Roma ha superato se stessa, battendo il numero di abbonati in campionato, circa 40 mila. Ancora una volta i tifosi hanno risposto presente senza nemmeno conoscere i nomi degli avversari. I sorteggi ci saranno venerdì 1 settembre al Grimaldi Forum di Montecarlo, i giallorossi saranno teste di serie. Da ieri mattina sono in vendita – al costo di 25 euro, prevendita inclusa, per l’acquisto c’è bisogno della As Roma Card- anche i biglietti per la trasferta di sabato a Verona. Fischio di inizio alle 20.45. Ancora una volta il settore ospiti sarà sold out.