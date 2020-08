Idea Roma. Maksimovic con Smalling

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il mercato delle cessioni non decolla. I dirigenti del Lipsia provano a rimettere in piedi la trattativa con la Roma per Schick, ma l’attaccante ceco piace anche al Bayer Leverkusen. Alessandro Florenzi deve scegliere tra l’Italia e l’estero. L’ex capitano rientrerà dal prestito al Valencia, ma è tra i cedibili e il suo procuratore sta valutando tutte le possibili soluzioni, tra queste c’è anche la Fiorentina. Ieri Alessandro Lucci era a Firenze, presso il centro sportivo del club viola. Florenzi piace alla Fiorentina, che però in quel ruolo è coperta. L’ex capitano piace anche all’Atalanta e all’Everton di Ancelotti. Nei discorsi portati avanti col Napoli è stato trattato anche Veretout, ma la Roma non intende privarsi del francese, Fonseca lo considera incedibile. I due club parlano in primo luogo di Under e Milik, ma alla Roma interessa anche Maksimovic, che potrebbe arrivare anche in caso di conferma di Smalling, che resta la priorità di Fonseca. Il difensore centrale potrebbe entrare nell’operazione con il Napoli. Per rinforzare la difesa l’obiettivo è inserire il napoletano al fianco dell’inglese, in caso di partenza di Juan Jesus e Fazio. Il brasiliano è vicino al Cagliari, mentre l’argentino sta valutando un ritorno in Spagna (Villareal).