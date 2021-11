Ibrahimovic: “Tanto pubblico mi carica. Spero mi fischino, così mi sento ancora più vivo”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intervistato durante il pre-partita di Roma-Milan. Queste le sue parole:

IBRAHIMOVIC A DAZN

Come stai? A che punto è il caricamento del loading da 0 a 100?

Sto bene, grazie. Fisicamente sto bene, ho recuperato bene. Quello che mi manca sono i minuti delle partite ed arriva adesso con un equilibrio che il mister mi fa fare. Mi metto al 100%, come ho sempre fatto.

Quello che hai sempre fatto è gol. Te ne manca uno solo per arrivare a 400 in tutti i campionati in cui hai giocato. Stasera con 50.000 tifosi avversari credi ci sia l’atmosfera giusta?

Sì, bello, così mi carico. Speriamo che mi fischino, così mi sento sempre ancora più vivo.

Contro avrai una squadra di Mourinho. Secondo te cosa ha escogitato per fermarti?

Ha caricato i suoi giocati per entrare con un atteggiamento ed una mentalità forti. Noi dobbiamo essere concentrati sul nostro gioco, sulla nostra partita. Quello che fanno è un problema loro.