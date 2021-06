Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato dell’arrivo di Mourinho alla Roma. Queste le sue parole:

“Una bella sfida: come è successo a me, arriva in un club che non è favorito e lui non era abituato. Ma proprio per questo sarà bello. E poi Mourinho è un personaggio, tutto quello che dice fa il giro del mondo. Per la serie A è un buon acquisto sotto tutti i punti di vista“.