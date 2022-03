Ibanez suona la carica in vista della gara contro il Vitesse: “Daje Roma”

Roger Ibanez, dopo circa un mese passato ai box, ha rivisto e calpestato il manto erboso dell’Olimpico nel match vinto dai giallorossi per 1-0 contro l’Atalanta. Il difensore è appena rientrato da un infortunio al legamento collaterale del ginocchio sinistro, riportato contro la gara di Coppa Italia contro l’Inter. Dopo lo stop forzato il brasiliano è tornato più carico e motivato di prima come dimostra anche il suo tweet sulla partita di stasera contro il Vitesse, valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Conference Europa League.