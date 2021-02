Ibanez stringe i denti: “Proviamo ad andare lontano”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – C’è un concetto che Roger Ibanez in Portogallo ripete spesso: “Lavorare duro“. D’altro, se c’è uno abituato a farlo è proprio il brasiliano. Testa bassa e lavorare non è solo il mantra di questo periodo, ma di tutta la sua carriera, tanto da spingerlo a far trasferire dal Brasile il suo fisioterapista-preparatore di fiducia per lavorare anche a casa ogni giorno.

L’allenamento extra Trigoria è, per Ibanez, fondamentale. Ecco perché a Braga, in conferenza accanto a Fonseca, ripete il concetto di lavoro. “Stiamo già lavorando sulla difesa e stiamo già migliorando, anche se attacchiamo tutti insieme. Io sto bene e la squadra è in un buon momento. Dobbiamo continuare a lavorare duramente per avere questo spirito perché possiamo fare bene in tutte le competizioni. L’Europa League non è la Champions, ma è una competizioni importante e servirà tanta concentrazione per arrivare lontano“.