Dopo la sconfitta in campionato contro il Milan, la Roma si prepara per la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt. I giallorossi sono attesi sul campo dell’Olimpico per rifarsi della pesante sconfitta subita in Norvegia. Roger Ibanez ha voluto caricarsi condividendo un post su Twitter, con allegata una foto dell’allenamento odierno. Sopra un semplice inciso: “Testa a domani“.

Testa a domani 🟡🔴 pic.twitter.com/TXutwcdve0 — Roger Ibañez (@ibanez41oficial) November 3, 2021