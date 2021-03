Roger Ibanez è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo nella seduta odierna della squadra in vista della sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Il difensore brasiliano, che si era infortunato nella gara d’andata contro il Braga, è pronto a mettersi a disposizione di mister Fonseca. Queste le sue parole su Instagram:

“Oggi sono tornato ad allenarmi con il gruppo e non vedo l’ora di tornare in campo e dare tutto me stesso per la squadra“.