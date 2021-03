Ibanez in gruppo, domani tocca a Kumbulla

Il Messaggero (G. Lengua) – Provino previsto per oggi con l’obiettivo di testare le condizioni fisiche di Roger Ibanez, infortunatosi nella gara d’andata contro il Braga. Si punta a convocare il difensore brasiliano per il match contro lo Shakhtar anche se l’ex Atalanta tornerebbe titolare solo in campionato contro il Parma. Nel match europeo i titolari del reparto arretrato dovrebbero essere Smalling e Kumbulla, finalmente recuperati, insieme a Mancini.

Leggi anche: Olsen rapinato in casa e minacciato con un machete

In mediana spazio a Cristante, che ritornerà nel suo vecchio ruolo, al fianco di Villar, in attesa che torni Veretout che trascorrerà almeno tre settimane in infermeria. Nelle prossime ore, invece, si dovrebbe recuperare anche Edin Dzeko: per il ritorno del bosniaco si punta la partita contro il Parma, ma la Roma non vuole forzare i tempi.