Ibanez: “Grande vittoria frutto di tanto lavoro. Avanti così lupi” – FOTO

La Roma supera l’esame Zorya in Conference League. La squadra giallorossa si sbarazza della squadra ucraina grazie ad un netto 3-0 firmato da El Shaarawy, Smalling e Abraham. Buona prova di tutta la squadra, ma anche della difesa che non ha praticamente concesso nulla. Roger Ibanez, schierato da terzino quest’oggi, ha condiviso su Twitter tutta la sua gioia per la vittoria. Queste le sue parole: “Oggi portiamo a casa una grande vittoria, frutto di tanto lavoro! Avanti così lupi“.

