Ibanez e Villar, la Roma vuole blindare i suoi due “giovani vecchi”

Nonostante abbiano solo 22 anni sia Gonzalo Villar che Roger Ibanez sembrano molto più maturi della loro età, in campo e fuori. La Roma presto li blinderà. Come riporta Gazzetta.it, lo farà Pinto, ma la società riconoscerà loro un aumento di stipendio (intorno ai due milioni e mezzo Ibanez, uno e mezzo più facili bonus Villar) e un contratto fino al 2025, più lungo quindi di un anno. Per il brasiliano offerte da Leicester, Arsenal e, adesso, anche l’Everton. Per i Friedkin però Ibanez non si tocca. Almeno adesso, a giugno si vedrà in caso di offerta da capogiro. I giallorossi rifiuteranno anche possibili offerte per Villar.