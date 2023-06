Il rapporto tra la Roma e Roger Ibañez sembra ormai giunto agli sgoccioli. Il brasiliano arrivato in prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni dall’Atalanta nel 2021 ha un contratto con i giallorossi fino al 2025. Ma per le necessità finanziare del club e un rapporto ormai freddo con la tifoseria il destino del difensore è segnato.

Alcune squadre inglesi avevano nei mesi scorsi mostrato interesse verso il calciatore. Ma tale è rimasto, visto che non sono state recapitate offerte a Trigoria. La valutazione della Roma è intorno ai 30 milioni d’euro, ma date le ultime prestazioni non esaltanti e il gioco a ribasso delle pretendenti, consce della necessità di vendere del club giallorosso, porteranno sicuramente a incassare di meno di quanto sperato.

Per questo Tiago Pinto si sta muovendo anche per piazzare dei giovani. Tra tutti Volpato, di cui si sta discutendo da giorni con il Sassuolo, la valutazione si aggira intorno ai 10 milioni d’euro. Un altro prezzo pregiato della cantera di Trigoria è Edoardo Bove definitivamente lanciato tra i grandi in questa stagione. La Roma però difficilmente lo farà partire a meno che di offerte irrinunciabili. Per lui è previsto un prolungamento di contratto dopo l’Europeo U21. Lo scrive Il Tempo.