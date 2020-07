Iachini: “La difesa è ok, manca cattiveria davanti”

Corriere dello Sport (I. Masini) – Attenzione in difesa e concretezza in attacco. Iachini si gioca molto stasera nella sfida contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia: “Fonseca? È un allenatore molto preparatore, non si è fossilizzato solo su una situazione tattica, pur passando a 3 ha dato un’organizzazione giusta e nuova valutando le caratteristiche dei calciatori. La Fiorentina dovrà avere l’atteggiamento giusto. Ribery? Non è una sorpresa, è un grande giocatore sotto tutti gli aspetti e per noi è stato un piacere recuperarlo. Ci sta dando una gran mano e lo portiamo avanti, compatibilmente con gli impegni e le fatiche del momento. Cercheremo di affrontare queste ultime partite andando a verificare di volta in volta il suo impiego. Lui ci dà tanto e ce lo teniamo ben stretto. La difesa? Abbiamo lavorato sin dall’inizio e sotto questo aspetto siamo cresciuti molto. Siamo la miglior difesa del campionato dalla ripresa, nel match contro l’Inter sono stati attribuiti tiri pericolosi ai nerazzurri, ma spesso si sono trovati in fuorigioco”.