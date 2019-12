I tifosi sognano con Friedkin: «Ora torni la Magica Roma»

In pochi sanno rispondere alla domanda: “Ma cosa cambierà con il nuovo proprietario Friedkin?“. Il sogno dei tifosi è di avere una squadra che possa dire la sua a livello nazionale e internazionale. “Ben venga il cambio di proprietà, ma per fare un vero salto di qualità la Roma deve cominciare a vincere trofei importanti“, uno dei commenti che circolava ieri nella Capitale. E ancora: “Siamo stati osteggio di questa persona per troppo tempo. Non abbiamo vinto nulla perché sono stati ceduti i calciatori più forti come Alisson e Salah. Finalmente le cose cambieranno“. Però c’è anche chi ha apprezzato il lavoro di Pallotta: “Ha fatto il massimo“, “Credo che il business alla fine abbia prevalso, la mentalità nel calcio di oggi è quella, ringrazio comunque questo presidente che ha ripulito lo spogliatoio di tanta sporcizia, anche di “romani e romanisti” che si sono fatti gli affari loro”. La Champions: “È stato il momento più bello della mia vita da tifoso. Non lo scorderò mai e dirò sempre grazie a Pallotta per quella notte all’Olimpico in cui il Barça è crollato“. Lo riporta Il Messaggero.