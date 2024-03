Corriere dello Sport (L. Scalia) – Il pensiero di Francesco Totti su Paulo Dybala ha fatto rumore. In radio e sui social le parole dell’ex capitano della Roma hanno tenuto banco e i tifosi si sono divisi a metà, ma c’è anche chi ha riconosciuto che la verità forse si trova a metà strada. “Dobbiamo tenercelo stretto”, aveva detto Totti lo scorso gennaio da Riyad parlando del futuro del talento argentino, poi l’altro ieri ha cambiato posizione dicendo: “Stiamo parlando di un giocatore top, ma per quanto riguarda il futuro bisogna capire cosa vuole fare la società e che obiettivi ha già dalla prossima stagione. Se fossi un dirigente, pensere bene a cosa fare con un giocatore che fa 15 partite all’anno. Se ho un obiettivo importante da raggiungere e ho uno dei giocatori più importanti che va in campo in un terzo delle partite, una riflessione devo farla”. Apriti cielo.