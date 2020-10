I tagli agli stipendi hanno effetto. Risparmiati 16 milioni dal mercato

Corriere dello Sport (R.Maida) – L’operazione tagli della Roma ha prodotto qualche risultato in termini di stipendi. La strada verso l’equilibrio finanziario è ancora lunga e tortuosa. Come promesso la famiglia Friedkin non ha venduto i gioielli della corona e non ha intaccato la squadra titolare della scorsa stagione. Considerando gli ammortamenti il risparmio arriva a 30 milioni. La riduzione è di circa il 15%, senza tener conto delle partenze dei giocatori che già l’anno scorso erano tesserati in altre squadre e di coloro che sono stati riscattati. E’ stato un lavoro complesso, ma in fin dei conti efficace. Il taglio maggiore arriva dalla cessione di Kolarov che ha fruttato anche 1,5 milioni di euro per il cartellino. Anche la coppia Perotti-Kluivert ha prodotto un buon “-“. Il primo ha risolto gratuitamente il contratto, il secondo è andato al Lipsia che si è accollato anche l’intero stipendio.