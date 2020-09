I numeri di maglia per la stagione 2020/2021: Pedro prende la 11 di Kolarov, Veretout la 17 di Under

La Roma rende noti, tramite il sito ufficiale del club, i nuovi numeri di maglia scelti dai calciatori per la stagione 2020/2021. Tra le novità principali, il nuovo acquisto Pedro prenderà la maglia numero 11, appartenente a Kolarov nelle scorse stagioni, mentre Veretout (che lo scorso anno vestiva la maglia numero 21) prenderà la 17 di Cengiz Under. Di seguito la lista completa, a cui andranno aggiunti i calciatori non presenti per la trasferta a Verona:

1 Olsen

13 Pau Lopez

63 Boer

83 Mirante

2 Karsdorp

3 Ibanez

5 Juan Jesus

18 Santon

20 Fazio

23 Mancini

33 Peres

37 Spinazzola

61 Calafiori

4 Cristante

7 Pellegrini

8 Perotti

14 G. Villar

17 Veretout

22 Zaniolo

27 Pastore

42 Diawara

77 Mkhitaryan

9 Dzeko

11 Pedro

31 Perez

48 Antonucci

99 Kluivert