I granata vittime preferite: 73 successi giallorossi

Corriere della Sera (M.Perrone) – Sulla strada della Roma c’è il Torino, che affronterà i giallorossi in casa sua nella sfida delle 18 di oggi: 16 vittorie per la squadra ospite negli ultimi 22 precedenti, comprese le 3 trasferte più recenti. In assoluto i granata sono la vittima preferita della Roma in Serie A: 73 successi dei giallorossi contro il Toro nella storia, di cui 65 in Serie A, 7 in Coppa Italia ed uno, il primo, nella Divisione Nazionale nel 1929 quando vinsero i capitolini per 6-1 trascinati da un super Volk. La vittoria più larga è un 7-1 del 1933 a Testaccio. Inoltre nel 1983 la Roma festeggiò uno scudetto già sicuro battendo all’ultima giornata i torinesi per 3-1. Infine l’ultima doppietta in carriera di Francesco Totti l’ha segnata proprio contro il Toro nel 2016.