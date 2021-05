I giorni di Dzeko: vertice con il club

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – I giorni di Dzeko. All’inizio della prossima settimana si conoscerà il suo futuro. È stato già fissato un vertice tra il suo agente Alessandro Lucci e Tiago Pinto. Il centravanti vuole restare, a Mourinho piace. Edin ha un altro anno di contratto, a 7,5 di ingaggio, cifre fuori budget, è questo il problema.

Ma se dovesse andare via, la Roma dovrebbe dargli il cartellino, senza chiedere indennizzo. A parametro zero ha molte richieste, in Europa e in Italia. Non faticherebbe a trovare una squadra, anche a 35 anni suonati. Di sicuro se Dzeko vuole restare per la Roma non sarà mai un problema.

Ieri la moglie ha dato un indizio, che sa di probabile addio. Amra ha pubblicato una story con alcune amiche in palestra, accompagnata dalla frase: “Sperando che non sia l’ultimo allenamento insieme, amiche mie”. Giovedì, dopo l’allenamento del mattino, Dzeko ha organizzato un pranzo nella sua villa a Casal Palocco. Non c’è stato un discorso di addio. Mezza giornata da trascorrere tra amici, senza le compagne, prima del rompete le righe.