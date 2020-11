I Friedkin si coccolano Zaniolo e scartano Boto come nuovo ds

Il Messaggero – Sono tornati insieme all’Olimpico Dan e Ryan Friedkin per assistere alla vittoria della Roma sulla Fiorentina. Il papà, assente giovedì per il pareggio in Europa League contro il CSKA Sofia, è tornato al fianco del figlio. Ryan per il momento ha assistito a tutti e 8 i match della stagione. La nuova proprietà, inoltre, è ancora imbattuta: l’unica sconfitta è arrivata a tavolino. Prima dell’inizio della partita, i Friedkin hanno parlato con Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso. Subito dopo il saluto di Zaniolo ai Friedkin. Nel frattempo, Boto è stato cancellato dall’elenco dei candidati per il ruolo di direttore sportivo. Continua la ricerca.