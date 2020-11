I Friedkin scelgono Pinto: “L’uomo giusto per vincere”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Il nuovo general manager della Roma, Tiago Pinto, è nato in una cittadina di 18.000 abitanti, Peso de Regua. Laureato in Pedagogia, master in Economia e, soprattutto, una divorante passione per lo sport, lo conducono un giorno a poter parlare all’assemblea generale del Benfica, di cui è socio. Parla, presentando le sue idee sul potenziamento del club al Cda. Quel giovane piace e così viene contattato e gli viene offerta l’opportunità di guidare la divisione multisportiva. Nella stagione 2016-17 viene chiamato ad assumere la carica di “Director of Professional Football”. A convincere la famiglia Friedkin all’ingaggio di Pinto, che dovrebbe avere un triennale da circa 1,2 milioni a stagione, è anche la capacità di generare reddito: solo la cessione di Joao Felix, Ruben Dias ed Ederson hanno portato nelle casse del club circa 235 milioni, a fronte di una spesa complessiva di appena 500 mila euro. Ieri ha commentato: “Sono onorato di entrare a far parte della Roma in un momento così entusiasmante per lo sviluppo del club. Lasciare il Benfica è stata una decisione molto difficile, visto quello che abbiamo raggiunto insieme negli ultimi otto anni, ma entrare a far parte di una società in fase di rilancio grazie al dinamismo della nuova proprietà, è un’opportunità professionale che non potevo rifiutare. Sarò eternamente grato al Benfica per la fiducia e il sostegno e anche a Dan e Ryan Friedkin per avermi dato questa opportunità alla Roma per continuare a crescere nello sport che amo”.