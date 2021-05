La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Prime immagini per il nuovo film di Martin Scorsese “Killers of the Flowers Moon” che sarà prodotto dai Friedkin con la Imperative Entertainment. Il cast è di primo livello con Robert De Niro, Leonardo Di Caprio e Lily Gladstone. Il film racconta una serie di crimini brutali ai danni di alcuni membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi.