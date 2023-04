I Friedkin: “Lina Souloukou è una leader esperta. Lavoreremo per portare il Club al più alto livello”

La Roma ha annunciato nel pomeriggio Lina Souloukou nuova Chief Executive Officer e General Manager del club. La dirigente è entrata in carica con effetto immediato in seguito al divorzio della società con il suo predecessore Pietro Berardi.

Di seguito le parole di benvenuto della dirigenza giallorossa: “Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il Club al più alto livello, come meritano i tifosi e la Città”, affermano Dan e Ryan Friedkin.