I Friedkin guidano il Cda, Fienga resta Ceo

Il Messaggero (A. Angeloni) – Venti giorni romani (sono sbarcati il 10 settembre), due partite viste dalla tribuna (con Verona e Juventus), alcuni blitz a destra a e sinistra (Montecarlo in particolar modo) per monitorare e individuare personaggi, professionisti (vedi un nuovo ds) per la Roma che verrà. Tante ore passate a Trigoria, dove pian piano stanno scoprendo anche gli angoli e valutando i singoli dirigenti e/o semplici dipendenti. Ieri è andata in scena la prima assemblea degli azionisti nella sede dell’Eur via Tolstoj, successivamente è stato composto il nuovo Cda. L’anello di congiunzione tra il vecchio e il nuovo si chiama Guido Fienga, che continua a ricoprire il ruolo di amministratore delegato (Ceo). Ecco i nove membri del Cda: Thomas Dan Friedkin (Presidente), Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen Williamson III, Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini. Sempre con molta discrezione, i due Friedkin stanno lavorando per l’assunzione in organico di un nuovo ds e il blitz a Montecarlo ha fatto pensare come fosse tornata l’idea di Luis Campos. Se non si libererà Paratici in futuro arriverà un uomo-mercato straniero. Si vociferava anche di Ralf Rangnick, interessato però al doppio ruolo, allenatore e dirigente.