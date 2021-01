I Friedkin e Pinto: primo contatto

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo essere stato fermato dal Covid, Tiago Pinto è finalmente sbarcato a Roma. A qualche chilometro di distanza, a Ciampino, tornavano anche i Friedkin dopo le vacanze di Natale. Pinto ieri non si è recato a Trigoria e non ha fatto nemmeno visita agli uffici dell’Eur. Ha incontrato in privato la proprietà e oggi dovrebbe partire per Crotone insieme alla squadra.

Il suo arrivo non è passato inosservato: “Sono contento di essere finalmente qui. Presto parlerò pubblicamente, per il momento è presto per fare dichiarazioni, sul mercato e non solo“. Il mercato di gennaio ha la priorità con il terzino Montiel e il possibile arrivo di un attaccante. Ci sono poi i contratti da rinnovare con quello di Pellegrini in cima a tutti. La Roma è pronta a ridiscutere il contratto anche con Dzeko, almeno fino al 2023.