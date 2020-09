I Friedkin dettano la linea. Fienga e Calvo al lavoro

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La nuova Roma in fondo viene da lontano. Ha lo sguardo di Guido Fienga, amministratore delegato, e Francesco Calvo, responsabile commerciale. Transizione o no su di loro si stanno affidando i Friedkin e non a caso stanno coprendo vari ruoli, dal mercato fino alla giustizia sportiva. Il presidente della Corte Sportiva d’Appello Nazionale Piero Sandulli ha detto: “La Corte si è espressa soltanto in modo chiaro in una circostanza che riguardava il Sassuolo. C’era un inserimento incompleto nell’ambito dei giocatori inutilizzabili. Questo produsse la perdita della partita a tavolino. Non è un problema di vantaggio o di altre cose. Del resto le regole e le liste se le sono date le stesse società. Sono regole che vengono fuori dalle Leghe. Sono le società che stabiliscono quelle regole e bisogna che se le ricordino una volta che le hanno stabilite“. E proprio ieri Fienga ha replicato: “L’episodio è chiaramente basato su un errore nostro, in buona fede. Certamente non ha recato alcun vantaggio alla Roma. Non portava assolutamente ad inserire alcun giocatore in più, che non era stato tesserato, come nell’episodio del Sassuolo. Sono due episodi diversi. Riteniamo oche la Roma abbia quantomeno il diritto di difendersi. Sentire organi federali, addirittura il presidente della Corte, esprimersi prima, ironizzando anche sulla questione, ci lascia perplessi“. Per quanto riguarda l’area tecnica, circola il nome di Damiano Tommasi.