I Friedkin dalla Raggi. Con Vitek solo stadio?

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – I Friedkin hanno lasciato l’hotel di Ladispoli per spostarsi in un altro nei pressi dell’Olimpico. Il presidente e il figlio hanno visto la partita di Cagliari in tv, edotti dei problemi che potevano esserci. La buona notizia, però, arriva dal fronte stadio. Martedì la sindaca Raggi dovrebbe incontrare i proprietari, rassicurando sul via libera al progetto entro fine anno. Su questo tema, Dan Friedkin ha incontrato nei giorni scorsi Radovan Vitek, prossimo proprietario dell’area di Tor di Valle, per un piano operativo.