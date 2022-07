I “fab four” assieme? Difficile, ma mai dire Mou

La Gazzetta dello Sport (F. Licari) – E se Mourinho non volesse rinunciare a nessuno tra Zaniolo, Dybala e Pellegrini? Di tutte le prospettive da sogno di quest’estate brevissima (causa Mondiale), vedere la Roma con i “fantastici quattro” in campo è una delle più utopistiche.

Come potrebbero giocare assieme quei quattro? Da escludere il 4-3-3 per il semplice motivo che né Dybala né Zaniolo, tipi di destra, sembrano adattabili alla fascia sinistra di un tridente d’attacco, non stabilmente almeno. Altra ipotesi: da trequartisti del 4-3-2-1, giocherebbero in posizione più accentrata, alle spalle di Abraham, con Pellegrini restituito al ruolo di mezzala. Non del tutto improbabile, ma…

La soluzione più interessante sembra però il 4-2-3-1, con Dybala (a destra), Zaniolo (al centro) e Pellegrini (a sinistra). Quella sui “fab four” non è l’unica domanda per Mou. Una delle rivelazioni dell’ultimo campionato è stato Zalewski, o non sarà facile avere per lui lo stesso spazio. E a destra c’è Karsdorp, uno degli insostituibili di Mou. Se Zaniolo andasse via, però, un 4-2-3-1 con Dybala, Pellegrini e Zalewski non sarebbe impossibile.