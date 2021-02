I due volti della Roma

Il Messaggero (A.Angeloni, S.Carina) – In Europa la staffetta è perfettamente riuscita, un gol a testa e qualificazione in tasca. Al momento, che Dzeko e Mayoral giochino insieme non se ne parla, Fonseca lo ha detto più volte. I due calciatori insieme hanno segnato 19 gol, dieci lo spagnolo e nove l’ex City, così accade che nella Roma il bomber di campionato diventi Mkhitaryan, con nove centri, undici aggiungendo quelli nelle Coppe.

L’armeno è il più continuo anche nelle presenze: ventuno gare in campionato, sei in Europa e una in Coppa Italia. Discorso diverso per Pedro, che ha avuto qualche problema fisico, anche se il suo contributo non è mancato, specie nella prima parte: quattro reti in campionato e una in Europa. Se consideriamo le reti di Pellegrini (5) e Veretout (10), si arriva a cinquanta gol. Ora al gruppo si aggiunge anche El Shaarawy, in questa sua seconda avventura alla Roma. In attacco c’è abbondanza e di staffette ne vedremo altre, l’alternanza, giocando ogni tre giorni, diventerà la normalità. Molto meno si potrà ruotare dietro, almeno adesso che l’emergenza è totale.